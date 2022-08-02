裴洛西著粉色套裝白色高跟鞋抵台 吳釗燮擊肘問候[影]

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今晚10時44分搭乘機翼漆有美國國旗的美軍C-40行政專機飛抵松山機場，外交部長吳釗燮代表政府前往迎接，兩人擊肘問候、親切寒暄。

裴洛西未在機場發表談話，專機停妥後，82歲的裴洛西身著一襲亮粉色套裝，腳踩白色細跟高跟鞋現身，在隨扈與迎接人員陪同下步入松山機場，儘管經過連日長途飛行，但她對首度訪台顯得十分興奮，和吳釗燮一起向從遠方拍攝的媒體揮手問候。

前往接機的另有美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、外交部北美司司長徐佑典等人。

AIT指出，裴洛西一行將於8月2日至3日訪問台灣，此訪問行程為國會議員出訪印太地區的一環，此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、和平與安全，經濟成長與貿易、新冠疫情、氣候危機、人權、民主治理以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi；民主黨籍加州），眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks；民主黨籍紐約州），眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano；民主黨籍加州），眾議員戴貝尼（Suzan Delbene；民主黨籍華盛頓州），眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi；民主黨籍伊利諾州）以及眾議員安迪‧金（Andy Kim；民主黨籍紐澤西州）。（編輯：蘇龍麒）1110802