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央視稱共軍蘇愷35戰機穿越台海 國防部：假訊息

2022/8/2 23:30（8/3 00:05 更新）
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中國官媒央視2日報導稱蘇愷35戰機穿越台灣海峽。國防部晚間強調「此為假訊息，並非事實」。（國防部提供）
中國官媒央視2日報導稱蘇愷35戰機穿越台灣海峽。國防部晚間強調「此為假訊息，並非事實」。（國防部提供）
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（中央社記者游凱翔台北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天抵台後，中國官媒央視隨即報導稱，蘇愷35戰機穿越台灣海峽。國防部晚間強調「此為假訊息，並非事實」；並指出，國軍縝密整備各項計畫，「有決心、有能力、有信心」確保國安。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今晚搭乘行政專機抵達台灣訪問。中國官媒「央視」隨即報導，蘇愷35戰機穿越台灣海峽。

國防部晚間發布新聞稿強調，「此為假訊息，並非事實」；並指出，國軍運用聯合情監偵手段，可充分掌握台海周邊海、空域動態，有關中共蘇愷35型機穿越台灣海峽傳聞並非事實。

國防部強調，國軍以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項計畫，按突發狀況處置規定，依敵情威脅，派遣適切兵力應處，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全。（編輯：林克倫）1110802

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（車後右2）2日晚間抵達台北松山機場，一行人隨即入住君悅飯店，裴洛西在車內看著警戒線外的抗議與支持群眾。中央社記者裴禛攝 111年8月2日
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（車後右2）2日晚間抵達台北松山機場，一行人隨即入住君悅飯店，裴洛西在車內看著警戒線外的抗議與支持群眾。中央社記者裴禛攝 111年8月2日
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日搭乘C-40行政專機訪問台灣，晚間飛抵台北松山機場。中央社記者趙世勳攝 111年8月2日
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日搭乘C-40行政專機訪問台灣，晚間飛抵台北松山機場。中央社記者趙世勳攝 111年8月2日
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