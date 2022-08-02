總統3日上午接見裴洛西訪團 台北賓館設午宴款待

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（中央社記者溫貴香台北2日電）總統府今天表示，對美國聯邦眾議院議長裴洛西今天晚上率團訪台，表達誠摯歡迎，總統蔡英文3日將在總統府接見訪團成員，並於台北賓館設午宴款待，就台美合作及共同關切事務交換意見。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘的行政專機2日晚間10時44分抵達松山機場。外交部長吳釗燮、AIT處長孫曉雅到機場迎接，車隊已抵達下榻君悅飯店。

總統府發言人張惇涵晚間指出，裴洛西議長不僅長期支持台灣，更長年關注台灣民主發展與區域和平安全，是台灣堅定的國際重要友人；對於裴洛西議長率團訪台，總統府表達誠摯歡迎。

張惇涵表示，蔡總統3日上午於總統府接見訪問團，總統也將於台北賓館設午宴款待，就台美合作及共同關切事務交換意見。

張惇涵說，此行為裴洛西議長自1999年訪台後，睽違23年再次造訪台灣。訪問團成員包括：眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院歲計委員會副主席戴碧妮（Suzan DelBene）、眾議院政府監督及改革委員會經濟及消費者政策小組主席克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）、眾議員金安迪（Andy Kim）等。

張惇涵說，訪團成員皆對台灣友好支持。其中，高野主席更曾在去年底率團訪台，並與蔡總統進行會晤。此行來訪，充分展現美國國會對台灣民主自由的支持，以及對區域和平穩定的高度關注。

張惇涵表示，總統府期盼，透過此次交流能夠持續深化台美合作夥伴關係，在全球變遷局勢中，共同致力維繫印太區域的和平穩定與繁榮發展，並共同努力，讓全球民主韌性更為穩固強健。

外交部晚間也指出，裴洛西首次率團訪問亞洲即將台灣納入行程，充分展現美國國會對台灣的高度重視，也再度彰顯美國對台灣「堅若磐石」的堅定支持。（編輯：林克倫）1110802