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裴洛西入住君悅飯店 大批警力加強維安

2022/8/3 00:16
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（中央社記者黃麗芸台北3日電）美國眾議院議長裴洛西今晚搭行政專機飛抵松山機場，統、獨團體群聚君悅飯店外集會表達立場，大批警力加強維安，警政署長黃明昭到場視察，近百國內外媒體紀錄這歷史的一刻。

裴洛西（Nancy Pelosi）於2日的晚間10時44分搭機抵台，外交部長吳釗燮代表政府前往松山機場接機，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也在場陪同。

由於裴洛西下榻信義區君悅飯店，許多統、獨團體2日的晚間陸續到君悅飯店對面公園集會，分別表達歡迎或抗議之意。

首先，新黨成員在2日的晚間6時許就到場抗議，並拉布條表達反對裴洛西訪台。經警方舉牌警告非法集會後，相關人士離開現場。

隨後，包括台灣基進、中華統一促進黨、333共和黨和統一聯盟黨等團體陸續到場，人數逾百人，前者認為裴洛西長期捍衛民主價值，對抗極權中國，所以特地動員到場表達歡迎。

至於中華統一促進黨、333共和黨和統一聯盟黨則認為，裴洛西訪台使得兩岸局勢更加緊張，要求她應離開台灣。

另統促黨總裁張安樂（白狼）2日的晚間和友人現身君悅酒店大廳，他接受媒體採訪時說，裴洛西抵台並無意義，萬一擦槍走火，倒霉的是老百姓，稍晚也到對面公園和其他成員會合，並接受外媒訪問表達反對裴洛西訪台看法。

由於裴洛西訪台，為繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。許多國內外媒體也都派員到場採訪，現場人數約達百人，包括美聯社和路透社等。

許多民眾也因好奇而在旁圍觀，有些甚至攜家帶眷，也有許多西方人穿插在人群中，共同參與這歷史性的一刻。

裴洛西離開松山機場後，車隊一路直駛到君悅飯店並由車道進入，陳抗團體和圍觀民眾發現後，現場傳出掌聲和叫囂聲，媒體也爭相拍攝報導。

由於部分陳抗團體集會逾時，警方現場分別針對333聯盟舉牌2次警告、統促黨舉牌2次警告，在裴洛西入住後他們也隨之退場。

據指出，裴洛西抵台後，從機場到飯店沿途都有警力戒備，飯店部分由轄區信義警分局派員戒備，加上市刑大、保大和其他分局支援警力，共出動近600名警力維安、蒐證。（編輯：李亨山）1110803

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