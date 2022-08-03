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裴洛西訪台 21架共機2日侵擾台灣西南ADIZ

2022/8/3 01:18
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（中央社記者游凱翔台北3日電）美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵達台灣，空軍今天凌晨發布2日共機動態，21架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵達台灣。空軍今天凌晨1時發布2日的共機動態，21架次共機（8架殲11戰機、10架殲16戰機、1架空警500預警機、1架運9通信對抗機、1架運8電偵機）侵擾台灣西南ADIZ，但無共機穿越台灣海峽中線。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

國防部統計，110年10月1日共38架共機擾台；同年10月2日39架、10月3日16架，10月4日更高達56架，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。

今年1月23日有39架共機擾台，為今年以來數量最多一次；5月30日的30架，是今年數量第2多；6月21日的29架是數量第3多；此外，國防部7月8日披露共機越過海峽中線，國軍除以地面防空飛彈全程監控，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。（編輯：楊蘭軒）1110802

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