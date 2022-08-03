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裴洛西投書華郵 中共持續威脅台灣不能袖手旁觀

2022/8/3 01:22（8/3 09:06 更新）
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美國聯邦眾議院議長裴洛西（前中）抵台。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年8月2日
美國聯邦眾議院議長裴洛西（前中）抵台。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年8月2日
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（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今晚抵台。華盛頓郵報刊登裴洛西投書指出，當中共持續威脅台灣與民主時，美國不能袖手旁觀。訪台實現美國對民主的承諾，重申台灣及所有民主政體的自由必須尊重。

裴洛西（Nancy Pelosi）今晚搭乘美軍C-40行政專機抵達松山機場，是1997年時任共和黨籍眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，首位造訪台灣的眾院議長。在她抵台後，華盛頓郵報（Washington Post）刊登她的投書。

裴洛西「為何我要率領代表團訪問台灣」投書全文

約43年前，美國國會以壓倒性多數通過、卡特（Jimmy Carter）總統簽署立法的「台灣關係法」，這是美國在亞太地區外交政策最重要支柱之一。

「台灣關係法」闡明美國對民主台灣的承諾，為迅速發展成為關鍵夥伴關係的經濟與外交關係提供框架，培養根植於共同利益和價值觀的深厚友誼：自決與自治、民主與自由、人性尊嚴與人權。

法案也鄭重宣誓美國支持台灣防禦：「以非和平方式決定台灣前途之舉，將被視為對西太平洋地區和平安定的威脅，美國嚴正關切。」

今天，美國必須牢記這誓言。我們必須支持台灣，這是一個有韌性的島嶼。台灣是政府治理、應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行與倡議環境保護、氣候行動方面的領頭羊，是和平、安全與經濟活力的領導者，具有全球欽羨的企業家精神、創新文化與科技實力。

然而，令人不安的是，這個充滿活力、穩健的民主政體，被自由之家（Freedom House）評為世上最自由的民主政體之一，並自豪地由一位女性總統蔡英文領導，正受到威脅。

近年來，北京與台灣的緊張局勢急劇升高，中華人民共和國在台灣防空識別區附近，甚至在識別區內增加轟炸機、戰鬥機與偵察機飛航，美國國防部結論認為，中國軍隊「可能正準備一場突發事件，武統台灣」。

中國還將戰鬥帶入網路，每天對台灣政府機構發動許多攻擊。與此同時，北京在經濟上擠壓台灣，施壓全球企業切斷對台聯繫，威嚇與台灣合作的國家，並禁止來自中國旅客赴台。

面對中國共產黨日增的挑釁，美國國會代表團訪問應被視為明確的聲明，亦即在他們捍衛自身與自由時，美國會與民主夥伴台灣站在一起。

我們的造訪，作為訪問島嶼的數個國會代表團之一，與長期以來，以1979年「台灣關係法」、美中聯合公報與六項保證為指引的一個中國政策並未牴觸，美國持續反對片面改變現狀。

我們的訪問是更廣泛太平洋之旅的一環，包括新加坡、馬來西亞、韓國與日本，聚焦共同安全、經濟夥伴關係與民主治理。我們與台灣夥伴的討論將著重於重申支持與促進共同利益，包括推進自由開放印太區域。

今天，美國與台灣的團結比以往任何時刻都更重要，不僅是對台灣2300萬人，對數百萬計，受中國壓迫與威脅的人，也是如此。

30年前，我作為跨黨派國會代表團成員前往中國，在天安門廣場拉起黑白布條，上頭寫著「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」。我們離開廣場時被身著制服的公安追逐。在那之後，隨著中國國家主席習近平加強控制，北京糟糕的人權紀錄與無視法治的狀況持續存在。

中共對香港政治自由與人權的殘酷鎮壓，甚至逮捕天主教紅衣主教陳日君，將「一國兩制」承諾扔進垃圾桶。在西藏，中共長期透過各種運動，抹殺藏人語言、文化、宗教與身份。在新疆，北京對穆斯林維吾爾人與少數民族進行種族滅絕。在整個中國大陸，中共持續針對和逮捕勇於反抗政權的行動人士、宗教自由領袖與其他人。

當中共持續威脅台灣與民主本身時，我們不能袖手旁觀。

事實上，這次訪問正值世界面臨專制與民主之間的抉擇時刻。當俄羅斯對烏克蘭發動預謀的非法戰爭，殺害成千上萬無辜者，甚至兒童，美國和我們的盟友必須明確表達，永不向獨裁者屈服，至關重要。

4月，我率領國會代表團前往基輔時，這是美國對被圍困國家的最高階訪問，我向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）轉達欽佩他的人民，捍衛烏克蘭與全球民主。

透過訪問台灣，我們實現對民主的承諾：重申台灣的自由，及所有民主政體，必須受到尊重。（編輯：廖漢原）1110803

美國聯邦眾議院議長裴洛西（右2）7月1日訪基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（右1）會面。（圖取自twitter.com/ZelenskyyUa）
美國聯邦眾議院議長裴洛西（右2）7月1日訪基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（右1）會面。（圖取自twitter.com/ZelenskyyUa）
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