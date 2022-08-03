裴洛西抵達台灣 外媒：不顧中國威脅表態挺台

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（中央社台北2日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵達台灣，備受國際關注。外媒報導她不顧中國威脅，成為25年來首位訪台的美國眾院議長，意在支持台灣。

裴洛西亞洲行程備受矚目，今天專機自馬來西亞起飛後，吸引數十萬人追蹤動態，專機今天晚間10時44分飛抵松山機場。她是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。

美國有線電視新聞網（CNN）網站跑馬寫道：「裴洛西抵達台灣，中國警告此行將造成『極嚴重的政治影響』。她是25年來第一位到訪的眾院議長。」

英國廣播公司（BBC）網站報導以「裴洛西不顧中國警告訪台」為標題。快訊則寫道：「儘管中國警告華府將為此行『付出代價』，美國高階政治人物裴洛西仍飛抵台灣。」

「紐約時報」（The New York Times）報導，裴洛西抵台，樹立與中國的高風險對峙局面。她是1997年以來訪台的最高階美國官員，此行受北京嚴厲反對。

英國「金融時報」（Financial Times）網站報導以「裴洛西在中國增加軍事活動之際抵台」為標題。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，台灣面對北京威脅，裴洛西此行意在支持台灣，而北京已宣示此行將造成嚴重後果，拜登（Joe Biden）政府憂心可能引發危機。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，裴洛西今天抵達台灣，不顧北京嚴厲警告中共視此行為對其主權的挑戰。

美聯社快訊表示，儘管中國威脅會有「嚴重後果」，美國眾院議長裴洛西仍飛抵台灣。

法新社報導，美國眾院議長裴洛西今晚抵達台灣，不顧中國連日愈來愈嚴厲的警告，全球兩大超級強權關係急遽緊張。報導並提到裴洛西是美國總統第2順位繼任者。

路透社報導，裴洛西今晚抵台，展開一場北京警告她勿進行，並稱此舉會破壞美中關係的訪問。報導並稱此次訪台是裴洛西長年抗中史的高峰。

日本媒體共同社英文網站報導，裴洛西今晚抵台，隔天將與總統蔡英文會面。值此之際，中國威脅採取強硬措施回應此行，兩岸情勢更加緊張。

裴洛西透過辦公室發聲明表示，此次率團訪台是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。她並強調，訪台並無違背美國長年政策。

據了解，裴洛西在台行程預計有拜會立法院、晉見總統蔡英文、歡迎午宴、參訪白色恐怖景美紀念園區等，定3日下午搭乘專機離台。（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1110802