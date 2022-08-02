裴洛西抵台 柯文哲：歡迎 台灣卻不必與中國交惡

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（中央社記者陳怡璇台北2日電）美國眾議院議長裴洛西抵台，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲表示歡迎，說台灣「和美日交好卻不必與中國交惡」。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘行政專機今天晚間10時44分飛抵松山機場。此為繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲在臉書發文表示，台灣是世界的台灣，對於能夠協助台灣跨進世界的朋友都應張開雙手歡迎。

柯文哲指出，美中台關係牽一髮動全身，一個國家的人民，只要合法，都有權到其他國家旅遊訪問。裴洛西不管作為美國公民，或者是美國眾議院議長，來者是客，都表達歡迎。

柯文哲表示，裴洛西此行受到中方強烈反彈，直到出發前一刻，她都未將台灣列入出訪計畫。美國總統拜登一度表示，軍方不認為此時訪台是好主意。幾天前，拜登與習近平電話講了2個小時又17分鐘，希望他們有一個彼此都能接受的妥協方案。但中國海關總署在昨晚宣布台灣100多家食品禁止進口，不知又有多少台灣農漁民受害。

柯文哲指出，台灣要保持自己的主體性，「我們和美日交好，卻不必與中國交惡」，台灣應該左右逢源，而不是左右為難。

柯文哲提到，美中僵局短期無解，但雙方已經加強對話溝通歧見。夾在中間的台灣，更應該與中國、美國保持暢通聯絡管道，才能有效避免危機。衷心期盼藉由與世界的交流，可以促進台灣周邊乃至整個泛太平洋的和平願景。（編輯：李亨山）1110802