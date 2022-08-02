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裴洛西來台傳將視訊會議 台積電沒有回應

2022/8/2 23:30
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘行政專機今天晚間10時44分飛抵松山機場。傳出裴洛西明天早上將與台積電進行視訊會議，台積電對此並沒有回應。

裴洛西是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。外交部長吳釗燮代表政府前往松山機場接機，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也在現場陪同。

裴洛西在台行程預計拜會立法院、晉見總統蔡英文、歡迎午宴、參訪白色恐怖景美紀念園區等，定3日下午搭乘專機離台。

媒體報導，裴洛西明天行程滿檔，一早仍將在下榻的君悅飯店與台積電高層進行視訊會議，台積電對此並沒有回應。

美國眾議院日前通過晶片法案，法案包括520億美元的補助金，以及達240億美元稅收抵免。台積電在美國亞利桑那州投資設立5奈米廠，分析師看好美國晶片法案將有助台積電減輕美國廠成本壓力。（編輯：楊蘭軒）1110802

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