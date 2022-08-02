25年前美議長金瑞契訪台行 阻中犯台強硬言論鮮明

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天晚間抵台訪問，引發全球關注。回顧美國前眾院議長金瑞契25年前、於1997年香港回歸前3個月訪台前夕，曾拋出「中國若武力犯台，美國將助台防禦」宣示，為當時的美中台關係丟下震撼彈。

金瑞契1997年4月2日訪台，當年中共對美國政壇第3號人物金瑞契（Newt Gingrich）踏上台灣訪問，未像此次公開表達強烈反彈，更未施以文攻武嚇；據當時媒體報導，金瑞契宣示美國將介入台海戰爭，中方曾試圖降溫、告訴金瑞契「中國沒打算攻打台灣，因此美國不用協防台灣」。

紐約時報1997年3月31日標題報導，「金瑞契警告中國，美國會介入防衛台灣」（U.S would step in to defend Taiwan） 。文中引述金瑞契說，他向中國領導人堅定表示，希望對方理解，「若中國動武，美國會防衛台灣。」他語末還加上「句點」（Period）一字，顯示該立場沒有討論空間。

紐時引述金瑞契說，他的強硬宣示在中國沒有引起爭論，中方沒有反擊他「不能這麼做，這是干預」，僅回應說「知道了」（O.K., noted）；中方還告訴金瑞契，中國沒有打算攻台，因此美國也無須防衛台灣，大家可持續以對話解決問題，他認為這「非常健康」。

洛杉磯時報報導，金瑞契表示他訪問中國時，直截了當告訴中國領導人，若中國侵略台灣，就要準備跟美國打一仗（they should expect a fight），因為美國會保衛台灣；金瑞契說，他很驚訝中方並沒有就此與他爭論，反而向他保證，中國無意侵略台灣。

金瑞契1997年4月2日訪台，原訂的亞洲行程是韓國、香港、日本、中國4站，臨時宣布在最後增加一站「台灣」；他旋風式訪台約3小時，期間前往總統府晉見時任總統李登輝、副總統連戰，並舉行記者會。

1997年，總統李登輝（前左）在總統府接見美國眾議院院長金瑞契（右），針對兩國關係廣泛交換意見。（中央社檔案照片）

根據總統府新聞稿，李登輝當時接見金瑞契率領的國會議員訪問團時強調，中華民國是一個主權獨立的民主國家，「我們沒有必要，更沒有需要宣布獨立」；「我們希望兩岸能維持安定，並且能恢復對話，以和平的方式來處理兩岸問題，更是我們的立場」。

金瑞契則在離台前對媒體重申，中共和台灣都應清楚知道，如果北京試圖以武力或恫嚇將台灣統一，美國將以一切必要的手段加以阻止。

前駐美代表沈呂巡今年4月20日在國政基金會網站，以「回憶金瑞契 歡迎裴洛西」為標題撰文表示，25年前的4月、美國眾議院議長金瑞契率團來台訪問，他時任外交部北美司司長，經辦接待工作。

沈呂巡說，與金瑞契相比，裴洛西多有一般性的讚賞，但不像金瑞契對中華民國重返聯合國案有專門性的關切；裴洛西對中共則有長期的不滿，曾於1990年代初親訪北京，在天安門廣場手持布條，上書中文「獻給中國民主事業犧牲的烈士」，遭到制止時幾乎被推倒在地，之後等於被驅逐出境。

沈呂巡說，裴洛西此後大力反對給中共片面最惠國待遇，並接待達賴喇嘛與香港反中人士，強烈批評中共措施違反人權等；裴洛西對中共的政策風格，中共也拿她沒辦法，倒是提供台灣發展的空間。

金瑞契當時率美國兩黨國會議員團共23人，包括12位美國眾議員及11名隨行助理，於1997年4月2日上午10時35分抵台訪問，同日下午1時15分離台，他是中華民國與美國斷交後，首位來台訪問的美國眾院議長。（編輯：翟思嘉）1110802

▲2009年6月4日，裴洛西在華盛頓特區舉行的天安門廣場民主抗議20週年活動上發表談話。

裴洛西（左）去年9月29日會見中國民運人士吾爾開希（右）。（圖取自facebook.com/wuerkaixi.page）