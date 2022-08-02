港媒：習近平顧及連任 裴洛西訪台不至引發衝突

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（中央社台北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西確定訪台，香港媒體報導，專家分析，她的到訪可能惡化原本就陷入困境的美中關係，但不至於引發軍事衝突，畢竟維穩確保習近平3連任才是中共當前的重中之重。

南華早報（SCMP）今天報導，裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時機正值北京處於政治敏感時刻，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴苛防疫措施重挫經濟、心照不宣地支持俄侵烏與西方國家關係惡化等背景下，習近平正致力於尋求打破慣例的3連任。

人在中國熟悉北京思維的政界分析人士指出，中共20大前的當務之急是避免對美關係出現重大變數。他說，「中美關係不能再惡化了，而且這是（報導稱裴洛西可能訪台前）即已定調，北京很憂心情勢升高，尤其是因她訪台的突發衝突」。

中國人民大學國際政治系教授時殷弘指出，不認為北京採取任何報復措施將導致軍事衝突。他說，「儘管越來越多不樂觀跡象，中國對於台灣議題的基本態勢，底線仍是力求穩定，他們已相當篤定彼此的底線，深信除非真有必要，務必避免軍事衝突」。

但是，他預料，美中關係將持續惡化，且說突發衝突的可能性大幅攀升。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾說，即使裴洛西成行，可能就是一趟非官方之旅，「當前中國的民族主義與挺習氛圍更勝以往，習近平把恫嚇美國和本可能是正式訪問變成非官方行程操弄成大內宣，因此一般中國民眾覺得習近平很夠力」。

吳木鑾說，距離中共20大僅剩數個月，北京力圖避免過度反應，造成與美國爆發軍事衝突的危機。

他表示，「習近平要的就是凸顯中國比美國強和他英明領導的論述，這是北京要的，當前中國所有一切都圍繞著（習近平力求）3連任，這是首要之務，習近平將更加放大聲量譴責美國，向民眾展現他很強」。

美國芝加哥大學政治科學系教授楊大利說，雖然裴洛西訪台惡化美中關係，但對於習近平而言不算壞消息。

他認為，「外部挑戰通常有助於中共強化軍隊並凸顯黨的領導，有助於領導人懷有民族主義與統一時間表的志業」。他說，習近平必須得「控制局勢」。

華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）高級研究員孫韻說，儘管北京武力威嚇，在召開20大前，仍是穩定壓倒一切。

她表示，「只要不爆發戰爭，（裴洛西訪台）不會危及習近平（3連任）的計畫，對他而言是挺難堪的，但對於他當前的處境而論，動盪才是更關鍵的風險因素」。

全球安全分析研究所（IAGS）所長魯夫特（Gal Luft）說，若裴洛西成行，北京可能會藉由朝台灣發射飛彈回應，調派更多戰艦在台灣附近，但是中國沒理由過度反應。

他說，「中共勢必會炒作裴洛西訪台，但針對一個8旬老人而且是快要卸任的國會議長過度反應…這就是惶惶不安的表現，會引發更多人有相同觀感」。

魯夫特指出，「自信是一種面對挑釁和貶抑仍自我克制的能力，舉世皆知裴洛西此行就是擺明挑釁，至於中國是個自信大國或惶惶不安和經不起一點風吹草動，有待證明」。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110802