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裴洛西訪台效應 中國軍工概念股受追捧大漲20%

2022/8/2 17:34
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（中央社記者吳柏緯上海2日電）受美國聯邦眾議院議長裴洛西可能於今晚訪台影響，中國軍工概念股被資金大力追捧，順利在疲弱的A股市場殺出重圍，多支股票漲幅超過10%，最高漲幅甚至超過20%。

裴洛西（Nancy Pelosi）今晚是否訪台，牽動兩岸敏感的政治神經。中國A股三大指數低開低走，收盤均跌近2%。然而緊張的氛圍也讓不少投資人嗅到「機會」，主力資金今天入場追捧軍工概念股，使得多支類股逆勢上漲。

綜合第一財經、香港經濟日報與公開數據顯示，有別於大盤的低迷，軍工類股今天開盤普遍上漲且持續走強。

A股的軍工類股整體上漲反映主力資金入場追捧多支重點軍工股，截至下午收盤，「航天發展」上漲10.03%、「長城軍工」上漲10.04%、「天海防務」上漲15.09%，「天和防務」則上漲20.04%。

據金融資料和分析工具服務商wind的資料顯示，其中航天發展獲加碼投資金額超過人民幣3億元（約新台幣13.3億元）；天海防務、天和防務、長城軍工分別獲加碼超過億元。

截至收市，A股三大指數齊跌，滬指3186點，跌2.26%；深成指12120點，跌2.37%；創指報2678.62點，跌2.02%。（編輯：李雅雯）1110802

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