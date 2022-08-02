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裴洛西擬訪台引發美中緊張 亞股跌多漲少

2022/8/2 17:37
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（中央社香港2日綜合外電報導）在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出將訪問台灣，引發美國和中國關係緊張後，今天亞洲股市在地緣政治疑慮的影響下，收盤大多下跌。

裴洛西可能來台與台灣總統蔡英文會晤，勢必將激怒中國，北京當局已經警告白宮「玩火必自焚」。

儘管觀察家認為此舉不會引發衝突，但美國官員表示，中國可能會採取軍事挑釁，包括在台灣海峽發射飛彈或「大規模」侵入台灣領空。

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「北京沒理由把符合美國長年政策的潛在訪問變成某種危機。」

儘管如此，世界兩大強權之間的緊張升溫，讓交易大廳不寒而慄，加劇人們對俄羅斯入侵烏克蘭可能升級為更廣泛戰爭的擔憂。

香港和上海股市跌幅雙雙超過2%，領跌亞股。台北股市下跌1.57%，東京股市下挫1.42%。

首爾和曼谷股市也都收低；雪梨、威靈頓、新加坡和馬尼拉股市則收漲。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110802

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