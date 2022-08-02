裴洛西擬訪台牽動台海 法人：台股基本面未受干擾

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（中央社記者吳家豪台北2日電）美國眾議院議長裴洛西將訪台，引發台海局勢緊張，台股今天終場下跌234.46點，收在14747.23點。法人表示，市場信心雖受影響，但基本面未受到太大干擾。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪指出，裴洛西（Nancy Pelosi）訪台影響的是市場信心，對基本面不會有太大的實質干擾，對台股影響最嚴重時間在今天，預期明天開始影響會持續遞減，除非中國反應比原本更劇烈，才可能導致股市大幅下修。

蔡明翰認為，市場擔心裴洛西來訪可能導致兩岸擦槍走火，但這類行程通常是短時間會面，往往一天就離開，「跟颱風差不多」，一旦裴洛西離開台灣後，市場發現兩岸局勢沒有太大變化，市場恐慌氣氛應該會消除。

蔡明翰也提到，新台幣匯率近期走貶，對台股影響不大，雖然上半年通貨膨脹相當強勢，但7月開始油價大幅回落，目前甚至出現轉空跡象，通膨壓力跟著降低，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）下半年升息腳步將趨緩，資金有望反轉流向新台幣及科技類股，將帶動台灣電子股轉強，有助台股後續表現。

富邦投顧分析，台股近期在萬五與10日均線間狹幅震盪，成交量能不足，加上半年報陸續公布的不確定性，使指數走勢陷入蹣跚，短期盤勢將在萬五附近持續震盪，後續須留意新台幣再度走貶後，是否引發外資另一波調節動作。（編輯：黃國倫）1110802