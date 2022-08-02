裴洛西訪台牽動兩岸 德外長：不接受大國侵略小國

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被問到是否擔心美國眾議院議長裴洛西訪台將導致台海衝突，德國外交部長貝爾伯克（圖）表示，國際社會無法接受一個比較大的國家、例如中國，違反國際法侵略比較小的鄰居。（圖取自facebook.com/abaerbock）

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（中央社記者林育立柏林2日專電）美國眾議院議長裴洛西預計今晚抵台訪問，各界關注台海局勢，對此德國外交部長貝爾伯克表示，國際社會無法接受大國侵略小國。

貝爾伯克（Annalena Baerbock）1日出席聯合國大會，被媒體問到是否擔心裴洛西（Nancy Pelosi）訪台將導致台海衝突時表示，從俄羅斯血腥發動戰爭來看，國際社會無法接受一個比較大的國家、例如中國，違反國際法侵略比較小的鄰居。

裴洛西訪台受到德國輿論高度關注，「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）、「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung ）等全國重要媒體都以頭條報導這件事。

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