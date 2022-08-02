中方禁台灣食品進口 乖乖：中國市場營收不到百萬元

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中國海關總署1日突然禁止台灣近百家食品業者進口，乖乖公司表示尚未收到中國官方通知，且以台灣內銷為主，中國市場營收不到百萬元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北2日電）美國眾議院議長裴洛西今晚可能訪台，中國海關總署突然公布對台灣近百家食品業者禁止進口，多家業者對此態度低調，乖乖公司表示，尚未收到中國官方通知，且以台灣內銷為主，中國市場營收不到百萬元。

中國海關總署1日深夜突然公布對台灣多家食品業者禁止進口，根據中國海關總署官網資料，不少台灣食品品牌的資料狀態呈現「暫停進口」，其中包含郭元益食品、乖乖、統一、味全食品、泰山企業等業者。外界解讀，這是中國對於裴洛西訪台所採取的報復動作。

面對中國海關總署相關禁令，味全表示，因事發突然，主管機關尚未給業者說法，需要時間進一步瞭解，才能知道接下來的對策；泰山則表示，還在瞭解中，不便對外說明；郭元益則稱不回應。

乖乖方面表示，目前尚未收到中國官方通知，但如果真有此情事發生，影響程度較小，主因是旗下產品以台灣內銷為主，外銷市場僅約1%，而中國市場營收不到百萬元。

中國對台灣食品業者的禁止進口消息也直接衝擊食品類股表現，食品類股指數今天下挫2.15%，味全收盤下跌新台幣0.5元，收在19.85元，跌幅2.46%；泰山下跌1.55元，以32元作收，跌幅4.62%；統一下跌2.1元，以67.9元作收，跌幅3%。（編輯：張良知）1110802