中方禁台灣食品進口 乖乖：中國市場營收不到百萬元
2022/8/2 19:01（8/2 19:51 更新）
中國海關總署1日突然禁止台灣近百家食品業者進口，乖乖公司表示尚未收到中國官方通知，且以台灣內銷為主，中國市場營收不到百萬元。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴言曦台北2日電）美國眾議院議長裴洛西今晚可能訪台，中國海關總署突然公布對台灣近百家食品業者禁止進口，多家業者對此態度低調，乖乖公司表示，尚未收到中國官方通知，且以台灣內銷為主，中國市場營收不到百萬元。
中國海關總署1日深夜突然公布對台灣多家食品業者禁止進口，根據中國海關總署官網資料，不少台灣食品品牌的資料狀態呈現「暫停進口」，其中包含郭元益食品、乖乖、統一、味全食品、泰山企業等業者。外界解讀，這是中國對於裴洛西訪台所採取的報復動作。
面對中國海關總署相關禁令，味全表示，因事發突然，主管機關尚未給業者說法，需要時間進一步瞭解，才能知道接下來的對策；泰山則表示，還在瞭解中，不便對外說明；郭元益則稱不回應。
乖乖方面表示，目前尚未收到中國官方通知，但如果真有此情事發生，影響程度較小，主因是旗下產品以台灣內銷為主，外銷市場僅約1%，而中國市場營收不到百萬元。
中國對台灣食品業者的禁止進口消息也直接衝擊食品類股表現，食品類股指數今天下挫2.15%，味全收盤下跌新台幣0.5元，收在19.85元，跌幅2.46%；泰山下跌1.55元，以32元作收，跌幅4.62%；統一下跌2.1元，以67.9元作收，跌幅3%。（編輯：張良知）1110802
延伸閱讀疑反制裴洛西訪台 中國暫停進口乖乖、郭元益等多家食品廠產品中國暫停台灣食品輸入 農委會：茶葉果乾、700艘漁船皆入列中國暫停進口多家食品廠產品 政院：協助妥為因應前訪台眾院議長金瑞契：中共若打裴洛西 西方會大舉報復業者力挺裴洛西訪台送蛋黃酥 待越久送越多中國禁止台灣食品進口 糕餅業者：錯愕無奈盼政府協助
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
路透：台灣總統府網站遭網攻 一度異常