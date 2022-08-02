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裴洛西可能訪台 民進黨中市議會黨團訂百杯珍奶迎賓

2022/8/2 19:10
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）美國眾議院議長裴洛西可能訪台，民進黨台中市議會黨團透過立委莊競程聯繫，下訂100杯珍珠奶茶轉送美國訪問團，象徵台美友誼如珍奶一般，濃醇甜蜜且可咀嚼回味。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）正展開亞洲參訪行程，1日抵達首站新加坡，2日短暫訪問馬來西亞。根據外媒報導，裴洛西可能在今晚抵台並停留一晚。

民進黨台中市議會黨團總召、市議員江肇國表示，台中市長參選人蔡其昌希望邀請裴洛西來台中參訪，但恐因美方行程緊湊無法成行，所以準備台中知名珍珠奶茶與美國代表團分享，希望兩國友誼如同台中的珍珠奶茶一樣濃厚、芳醇、甜蜜，值得慢慢咀嚼回味。

江肇國指出，近日，珍珠奶茶登上紐約時代廣場看板，身為珍奶起源的台中，也希望和國際友人分享台中好滋味；裴洛西長期關注民主及人權議題，與台灣社會價值信念相同，是長期的友人。

民進黨立委莊競程表示，期待裴洛西前來台灣訪問，樂意推薦台中珍奶飲料，展現友好關係，增進國民外交；感謝裴洛西支持台灣並認同台灣自由、民主、人權價值，期盼未來繼續深化，在對抗中國併吞之路，得到更多助力。（編輯：陳仁華）1110802

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