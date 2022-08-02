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裴洛西可能訪台 馬尼拉：盼美中溝通避免誤判

2022/8/2 19:04
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（中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電）菲律賓外交部今天表示，針對美國眾議院議長裴洛西可能訪問台灣，菲律賓正密切關注事態發展，美中「持續溝通非常重要，以避免任何誤判和緊張局勢進一步升級」。

對外媒報導，裴洛西（Nancy Pelosi）今天結束馬來西亞訪問後，搭乘的專機預計將在位於馬尼拉西北方的前美軍克拉克空軍基地短暫停留，再前往台灣，菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）回覆中央社詢問表示：「我們對此沒有任何相關資訊。」

菲律賓星報（Philippine Star）報導，外交部發言人達沙（Teresita Daza）說，菲國外交部沒有收到美國政府或美國駐馬尼拉大使館關於裴洛西過境或訪問菲律賓的要求。

菲國外交部在聲明中說，菲律賓正密切關注事態發展。「美中兩國確保持續溝通非常重要，以避免任何誤判和緊張局勢進一步升級。我們相信中國和美國將成為地區負責任的參與者。」（編輯：黃自強）1110802

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