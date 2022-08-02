裴洛西擬訪台 雷根號等4美艦部署台灣東部海域

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美國海軍尼米茲級核子動力航空母艦雷根號已經穿越南海，目前正在台灣東部海域展開「例行性」部署。圖為雷根號日前通過菲律賓以東的聖伯納地諾海峽。（圖取自facebook.com/USPacificFleet）

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（中央社香港2日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西今晚可能不顧中國嚴辭警告而訪問台灣。與此同時，包括航空母艦在內，4艘美國軍艦目前正在台灣東部海域展開「例行性」部署。

美國海軍官員今天對路透社證實，尼米茲級核子動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）已經穿越南海，目前正在台灣以東、菲律賓以東、日本以南的菲律賓海（Philippines Sea）海域部署。

母港在日本的雷根號航空母艦與安提坦號飛彈巡洋艦（USS Antietam）、希金斯號驅逐艦（USS Higgins）一起作業。

不願意具名的這位官員指出：「它們能夠對任何情況作出反應，這些都屬於正常、例行性部署。」官員無法透露軍艦確切位置。

這名海軍官員指出，的黎波里號兩棲突擊艦（USS Tripoli）也在相同海域。的黎波里號兩棲突擊艦離開母港美西聖地牙哥港（San Diego），5月初開始參與對這個區域的部署。

曾經聽取相關簡報人士指出，長期對中國採取批判性立場的裴洛西（Nancy Pelosi）可望今天稍晚抵達台北。在裴洛西可能的台灣行議題上，華府已經言明，不會因為中國「武力恫嚇」而有所退縮。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1110802