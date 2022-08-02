前訪台眾院議長金瑞契：中共若打裴洛西 西方會大舉報復

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美國前眾院議長金瑞契（圖）25年前曾訪台，2日表示若中共在美國眾議院議長裴洛西抵台時攻擊，西方定然大舉報復。（圖取自facebook.com/newtgingrich）

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西可能今晚抵台，牽動美中台三方。25年前訪台的前眾院議長金瑞契今天表示儘管緊張，中共不太可能有像擊落座機等過激之舉，否則西方定然大舉報復。

金瑞契（Newt Gingrich）接受福斯新聞（Fox News）訪問時指出，儘管中共可能讓局勢變得非常嚴重，拜登政府也讓美國軍隊像弱雞，但即使好戰如習近平政權也明白，若在裴洛西抵達台灣時攻擊，美國及印太盟國會毫不猶豫地反擊，重創中國。

金瑞契說：「最壞情況－若真擊落她的座機，那簡直就是開戰。我們除大舉報復外別無選擇。人們往往忘記，就算五角大廈示軟或有一堆愚蠢舉動，美國軍力依然傲人。」

他表示，在澳洲與日本等盟國協助下，中國恐不只遭報復性攻擊，也將因無法繼續向美國大規模出口商品及依賴美國農產進口等雙重打擊，經濟陷入癱瘓。

金瑞契說：「我們很快就能孤立中國，屆時他們的城市會開始出現失業潮，沒了進口很快就得挨餓，所以中國不必然處於能打壓我們的優勢，我覺得大家最好認識到這點。」

金瑞契還說，像美國這樣的民主共和政體應起身對抗所有的獨裁國家，證明對方絕非如他們向世界所投射般不可撼動。

「若我們現在退縮了，誰知道他們會得出什麼結論，搞不好會想佔領台灣，把我們逼得更緊。」（譯者：陳亦偉）1110802