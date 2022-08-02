裴洛西可能訪台 北市警規劃鴻賓專案加強維安
2022/8/2 13:26
（中央社記者黃麗芸台北2日電）外媒報導美國眾議院議長裴洛西可能在今晚訪台。據指出，警方已規劃「鴻賓專案」和相關警力進行高規格維安，包括沿途和住宿點的安全維護，以確保外賓的人身安全。
裴洛西（Nancy Pelosi）可能今夜抵台，引發國際關注並牽動美中台三方敏感神經。路透社引述消息人士披露，今早有數架共軍軍機逼近台灣海峽中線。
外傳裴洛西將於今晚搭乘專機抵達松山機場，可能入住信義區的君悅飯店。據指出，警方也規劃啟動「鴻賓專案」勤務，包括機場、沿途到飯店和美國在台協會（AIT）都會部署數百名警力戒備。
同時，針對相關陳抗或藉機滋事等突發情形也預先做好防範作為。包括航警局、台北市警察局刑事警察大隊、霹靂小組、市警局松山分局和信義分局等單位都待命行動。
警方指出，凡外賓來台訪問都慣稱為「鴻賓專案」，若是他國元首訪台時則為「敦鄰專案」。
由於裴洛西可能訪台行程引發各界高度關注，警方對於相關警力人數、部署和勤務細節等內容都相當保密，迄今仍未對外證實相關維安資訊，但警政署和市警局仍持續滾動規劃中。
據指出，轄區分局雖尚未接到市警局的正式勤務通知，但已預先規劃相關勤務，針對外賓人身安全和下塌飯店地點維安為主，同時在飯店周邊也將設路檢點以防有人藉端滋事，目前持續彙整相關情資以預作處理。（編輯：李錫璋）1110802
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