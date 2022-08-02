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裴洛西將訪台 環球時報：另架美包機抵馬國受矚

2022/8/2 13:20
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（中央社台北2日電）美國眾議院議長裴洛西目前已抵達馬來西亞，預訂今晚來台引發國際關注，中國官媒「環球時報」報導，另一架美國政府包機也已抵達馬國，是否要伴飛還是更換裴洛西的座機，值得注意。

「環球時報」今天在報導中引述衛星遙感地理空間分析公司「覓熵科技」報導，據飛航數據顯示，另一架美國呼號SPAR20的政府包機也已經抵達馬來西亞空域，且並非從日本駛來，而是從美國史考特空軍基地起飛，經日本最後抵達馬來西亞。

覓熵科技研判人員分析，這是一次值得關注的長距離飛行，動機可能是美國某些領域的專家為了某種行動伴飛，也可能是要換掉此前裴洛西的座機。

裴洛西1日抵達亞洲行首站新加坡，今天上午轉赴第2站馬來西亞，根據馬來西亞新聞通訊社及星洲日報，裴洛西已在上午10時33分抵達，中午前往國會大廈拜會下議院議長阿茲哈（Azhar Azizan Harun），接著與首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）進行官方午餐會。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110802

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