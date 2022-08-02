裴洛西可能訪台 鄭文燦：共軍威脅對和平沒幫助

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（中央社記者葉臻桃園2日電）美國眾議院議長裴洛西可能訪台。桃園市長鄭文燦今天表示，訪台最重要的訊息就是「美國國會支持台灣」；兩岸要朝向和平對話，就不要軍事威脅，針對性的演習對兩岸和平沒有幫助。

鄭文燦今天上午在議會備詢時表示，裴洛西（Nancy Pelosi）過去就很支持台灣，台灣關係法每次的紀念活動，也幾乎都有表達意見，也通過了很多友台的法案，「我到美國訪問時，也曾拜會過她」，裴洛西曾說很喜歡台灣，希望有機會能來台灣訪問。

鄭文燦說，美國處理亞太事務很謹慎，裴洛西隱藏版的行程並沒有事前宣布，相信都是為了做最周全的安排；「訪台最重要的訊息就是，美國國會是支持台灣的」，而且美國基於民主國家的價值，希望台灣能在不受威脅的情況下，得到國際社會更大的支持。

鄭文燦也說，共軍針對性的演習，對於兩岸和平並沒有幫助，也會帶來台灣人民的反感；民主國家的國會議長來台灣做訪問，過去也有類似的例子，最近歐洲的國家包括歐盟議會，也有很多訪團來台灣、也是公開的。

鄭文燦表示，兩岸要朝向和平的對話，就不要採用軍事上的威脅，或是灰色地帶的恐嚇，只會造成更大的反感；裴洛西能夠來台灣訪問，朝野都應該一致支持，因為這是表達對台灣的支持，對台灣是有加分的，「我當然也歡迎她來台灣訪問」。（編輯：李錫璋）1110802