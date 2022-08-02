更多編輯台推薦新聞：
Bill Russell甩歧視成傳奇球星 為NBA帶來革命
運動

Bill Russell甩歧視成傳奇球星 為NBA帶來革命

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台海添變數 台股終場挫234.46點台積電失守500元
首頁 / 政治
裴洛西
新聞專題
裴洛西7/133
首頁 / 政治

中國暫停進口多家食品廠產品 政院：協助妥為因應

2022/8/2 12:36（8/2 13:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國海關總署暫停台灣多家食品廠產品進口。（圖取自facebook.com/KuoYuanYefoods）
中國海關總署暫停台灣多家食品廠產品進口。（圖取自facebook.com/KuoYuanYefoods）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、張璦台北2日電）中國海關總署暫停台灣多家食品廠產品進口。行政院官員對中央社記者表示，經濟部與農委會等相關部會已經注意到這個情況，並掌握相關資訊，相關部會將協助業者妥為因應。

美國聯邦眾議院議長裴洛西

裴洛西小檔案

全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。

生日：1940年3月26日
學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）
經歷：

  • 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今
  • 2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬
  • 2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長
看更多
關閉
訪台行程明朗化，中國突然暫停台灣多家食品廠食品進口，引發關注。

根據中國海關總署官網查詢頁面，產品類別「餅乾、糕點、麵包」項目中，台灣107家拿到在華註冊編號廠商中，有35家狀態呈現「暫停進口」，占比32%，在註冊有效期內，狀態卻非「有效」；被列為「暫停進口」廠商包括郭元益、裕珍馨、乖乖等多家廠商。

財政部官員表示，遭禁產品主要屬出口貨品中的調製食品，由於禁令為期時間尚未明朗，對於台灣對中國及香港出口表現的影響還需進一步觀察。

根據財政部先前統計通報，調製食品包括肉類、水產及蔬果調製品、糖及糖果、可可及可可製品、穀類、粉、澱粉或奶的調製食品、糕餅類食品等加工食品；就出口市場觀察，以美國、中國、香港為前3大外銷市場。

依據財政部出口資料顯示，2021年台灣對中國、香港調製食品出口金額為6億4621萬美元、出口占比約3成2；2020年出口金額為6億5956萬美元、占比約3成7；2019年出口金額為7億1715萬美元、占比約3成8。（編輯：謝佳珍）1110802

延伸閱讀
紐時：台灣石斑魚遭禁 凸顯經濟過度依賴中國風險因應中國暫停輸入 台灣石斑拓銷他國已100公噸白宮挺裴洛西有權訪台 示警北京恐對台海射飛彈桃園機場接獲爆裂物恐嚇信 聲稱為阻裴洛西訪台
裴洛西
台股早盤挫逾230點跌破14800點 台積電失守500元裴洛西可能訪台 路透：數架共機飛近台海中線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
裴洛西擬訪台 外交部：中共威嚇不值得評論