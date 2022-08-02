中國暫停進口多家食品廠產品 政院：協助妥為因應
2022/8/2 12:36（8/2 13:19 更新）
中國海關總署暫停台灣多家食品廠產品進口。（圖取自facebook.com/KuoYuanYefoods）
（中央社記者賴于榛、張璦台北2日電）中國海關總署暫停台灣多家食品廠產品進口。行政院官員對中央社記者表示，經濟部與農委會等相關部會已經注意到這個情況，並掌握相關資訊，相關部會將協助業者妥為因應。
美國聯邦眾議院議長裴洛西
訪台行程明朗化，中國突然暫停台灣多家食品廠食品進口，引發關注。
生日：1940年3月26日
裴洛西小檔案
全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。
生日：1940年3月26日
學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）
經歷：
- 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今
- 2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬
- 2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長
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根據中國海關總署官網查詢頁面，產品類別「餅乾、糕點、麵包」項目中，台灣107家拿到在華註冊編號廠商中，有35家狀態呈現「暫停進口」，占比32%，在註冊有效期內，狀態卻非「有效」；被列為「暫停進口」廠商包括郭元益、裕珍馨、乖乖等多家廠商。
財政部官員表示，遭禁產品主要屬出口貨品中的調製食品，由於禁令為期時間尚未明朗，對於台灣對中國及香港出口表現的影響還需進一步觀察。
根據財政部先前統計通報，調製食品包括肉類、水產及蔬果調製品、糖及糖果、可可及可可製品、穀類、粉、澱粉或奶的調製食品、糕餅類食品等加工食品；就出口市場觀察，以美國、中國、香港為前3大外銷市場。
依據財政部出口資料顯示，2021年台灣對中國、香港調製食品出口金額為6億4621萬美元、出口占比約3成2；2020年出口金額為6億5956萬美元、占比約3成7；2019年出口金額為7億1715萬美元、占比約3成8。（編輯：謝佳珍）1110802
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