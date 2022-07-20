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中國暫停輸入後力拚新訂單 台灣石斑外銷達100公噸勝往年

2022/7/20 13:15（7/20 13:31 更新）
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農委會漁業署代理署長張致盛20日說，今年出口石斑魚已經100公噸。圖為石斑魚。（中央社檔案照片）
農委會漁業署代理署長張致盛20日說，今年出口石斑魚已經100公噸。圖為石斑魚。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北20日電）中國暫停輸入台灣石斑魚受關注，農委會漁業署代理署長張致盛今天說，今年出口石斑魚累計100公噸，比往年多，包含剛出口美國3公噸活魚石斑，且國內餐飲近期也會推很多石斑魚料理。

張致盛接受媒體聯訪時指出，今年石斑魚出口已經100公噸，包含過去少量外銷，以及中國暫停輸入台灣石斑魚事件發生後，爭取到新客戶、新訂單的努力結果，拓銷的出口國包含日本、美國、加拿大，澳洲也有一些量出去，過去外銷量沒有這麼多，很多是後續努力。

他說，上述出口的石斑魚種包含龍膽石斑、青斑、龍虎斑等都有，銷往日本則是龍膽石斑、青斑，日本本身水產產量大，同時也是進口大國，對於石斑也仍有需求，不過日本業者有告知，當地消費市場對石斑魚較陌生，建議多做行銷介紹。

關於拓銷日本市場部分，張致盛說，駐日代表處已針對個別日商、整體市場拓銷，以及有意拓銷日本的地方政府都提供協助，包含之前積極推動輸日的屏東縣。

由於石斑魚進入產季，池邊價如何受關注。他以龍虎斑為例說明，永安為每公斤新台幣233元，維持沒變，屏東每公斤213元，屏東有些有比原來降10元；整體價格跟去年同期對比，沒有比較低，若是龍膽石斑價更高，每公斤240到250元，青斑則比龍虎斑少10、20元。

另外，內銷也在啟動中。張致盛說，不只摩斯漢堡、台鐵，下週開始或8月很多業者會推出石斑魚產品，業者都很幫忙，在餐飲食材中加入石斑，業者未來都會對外說明，「我掌握短時間就會有很多產品推出」。

有消費者表達台鐵將石斑魚用炸的方式料理浪費了食材。張致盛說，不同需求、保存時間不同的調理方式都會不同，使用方式要多元化，不然會侷限了使用量，為了擴大運用性，例如取出魚片後其他部位如何再利用，也在設法努力中。

漁業署補充，獎勵外銷從6月13日至7月18日止已出口100.56公噸，活魚出口美國及香港90.485公噸、冷凍石斑魚（含切片）出口紐西蘭及美國10.08公噸。另屏東業者與日方3公噸龍膽石斑，預計7月底出貨。

內銷方面，漁業嘉年華及鱻魚購2個電商及萊爾富、全聯、海釣場等實體通路促銷至18日計257.6公噸，全國漁會加工凍儲30公噸。（編輯：張芷瑄）1110720

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