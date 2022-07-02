石斑逐戶安全用藥檢驗 陳吉仲：合格才能上市

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）行政院農業委員會主委陳吉仲今天到屏東與石斑養殖戶進行座談會，陳吉仲表示，確保所有石斑魚獲得內外銷肯定，今年將針對2000戶，逐戶安全用藥檢驗，合格才能上到市場。

屏東石斑養殖面積占全台一半以上，為石斑養殖重鎮，中國無預警暫停石斑輸入，讓業者急跳腳，農委會舉辦的石斑養殖戶座談會，今天進行到屏東區，安排陳吉仲與漁民、加工業者交流意見，立委周春米與蘇震清皆到場關心。

陳吉仲接受媒體聯訪指出，確保所有石斑魚獲得內外銷肯定，今年將針對2000戶、1萬多公噸的石斑魚，逐戶進行安全用藥檢驗，只要檢驗合格，才能上到市場，把基礎工作做好，漁民都願意配合，石斑魚絕對可以內外銷。

針對石斑魚產業因應措施，農委會簡報提及，會有延養貸款補貼、加工凍儲獎勵，同時也強化國外行銷；另外，屏東縣政府先前已公布具工廠登記證的加工廠、魚塭所在地在屏東養殖漁民，可獲得每公斤新台幣20元加工凍儲補助，每名漁民最高補助20萬元，宣布受理時間為今年的7月1日至9月30日。

陳吉仲強調，屏東縣政府的獎勵措施與農委會措施，並沒有排斥，2邊都可以領取獎勵，也會採取簡化程序，更便於漁民申請。

今天屏東的座談會未見屏東縣長潘孟安，上午潘孟安出席屏東縣客家文化中心揭幕典禮，媒體提問是否出席石斑座談會，潘孟安回應「不知道他（陳吉仲）行程。」對此，陳吉仲回應，當然有邀請縣政府，縣府已有報告獎勵措施，中央跟地方本來就是一起解決漁民問題。（編輯：謝雅竹）1110702