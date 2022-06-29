國台辦稱石斑魚又檢出藥物 農委會：13日後已無活魚輸中國

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中國國台辦29日稱又從台灣石斑魚檢出藥物。農委會表示，13日起暫停台灣石斑魚輸入中國後，即未有石斑魚活魚運至中國。圖為石斑魚。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）中國大陸國台辦今天說，又從台灣石斑魚檢出藥物。農委會表示，13日起暫停台灣石斑魚輸入中國後，即未有石斑魚活魚運至中國，且未從中方海關總署獲知此訊息，籲莫無的放矢。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今天舉行例行記者會，會中有關中國自13日暫停輸入台灣石斑魚，牽扯出養殖戶借牌出貨，中國大陸國台辦今天批台灣「管理混亂」。另外，台灣有水產品驗出新冠病毒，中方表示通報後，台灣有關方面未就相關情況反饋。

農委會表示，針對今天中國大陸國台辦聲稱台灣石斑魚輸入有藥物檢出，農委會提出6點回應。

首先，自6月10日中國發布將於6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國後，即未有輸中的石斑魚活魚運送至中國。

其次、 針對上次中國指控台灣石斑魚養殖場有禁藥檢出的問題，農委會漁業署立即針對中方所提供資訊溯源產地，對11家養殖場採檢場內的魚體、底土及池水，送交實驗所檢驗，包含四環黴素類、孔雀綠/還原型孔雀綠、結晶紫/還原型結晶紫等皆未檢出。科學證據證明台灣石斑魚安全無虞。並於17日透過兩岸動植物檢疫聯繫平台提供給中方，迄今未獲得回應。

再者，今天中國大陸國台辦再次聲稱石斑魚的藥物檢出，為何中國國台辦不向他們的海關總署詢問台灣提供的科學證據，如果中國大陸對於農委會提供的科學證據仍有疑問，歡迎透過國際或第三方驗證機構來共同檢視，而非透過國台辦無的放矢。

第4點，針對有關國內石斑魚的用藥及生產安全管理，2000多戶石斑魚養殖戶皆配合農委會的安全用藥管理。為避免少數業者違規，農委會在產地全面監控及檢測結晶紫/還原性結晶紫。今年目標抽驗120件水產品，迄今檢驗100件（石斑84件，午仔16件），均未檢出。

第5點，台灣從事農漁畜產品出口貿易皆依照國際規範，並遵循相關國際標準程序，無論是美國、日本等皆可順利完成農產貿易，唯獨輸入中國被冠以莫須有的污名，這對兩岸農產品貿易沒有助益。

最後，農委會重申，中國政府既提不出科學證據，也不遵循國際規範，胡亂指控，令人不解和無法接受。（編輯：屈享平）1110629