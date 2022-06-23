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中國暫停輸入台灣竹莢魚一週 稱包裝驗出新冠病毒

2022/6/23 14:05（6/23 14:43 更新）
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中國海關總署23日宣布，從台灣進口的竹莢魚包裝驗出COVID-19病毒，暫停該廠商申報一週。（圖取自中國海關總署網頁customs.gov.cn）
中國海關總署23日宣布，從台灣進口的竹莢魚包裝驗出COVID-19病毒，暫停該廠商申報一週。（圖取自中國海關總署網頁customs.gov.cn）
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（中央社記者沈朋達台北23日）中國大陸海關今天宣布，從台灣進口的竹莢魚包裝驗出COVID-19病毒，暫停該廠商申報一週。中國10日也曾稱在台灣進口的白帶魚包裝發現同樣問題。

中國海關總署23日發布通告稱，因從台灣輸入的一批次冷凍竹筴魚包裝樣本驗出COVID-19核酸陽性，依海關總署公告2020年第103號規定，即日起暫停接受「東和食品工業股份有限公司」（註冊編號為2FH0013/99620395）的產品申報一週，直至29日。

據海關總署公告，同一天陸方還對2家印度廠商、1家越南廠商和2艘俄羅斯船隻祭出類似處分。

此前，中國海關10日表示，在台灣進口的白帶魚包裝發現同樣問題，暫停廠商進口一週。13日再以多次檢出禁藥和土黴素為由，暫停台灣所有的石斑魚輸入，引發因兩岸關係政治操作的質疑。（編輯：李雅雯）1110623

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