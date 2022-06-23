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中國暫停輸入台灣竹莢魚 農委會籲提科學依據

2022/6/23 15:54（6/23 16:26 更新）
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中國大陸海關23日宣布，從台灣進口的竹莢魚包裝驗出COVID-19病毒，暫停此廠商申報一週。農委會籲中國提科學依據。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
中國大陸海關23日宣布，從台灣進口的竹莢魚包裝驗出COVID-19病毒，暫停此廠商申報一週。農委會籲中國提科學依據。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者沈如峰、楊淑閔台北23日電）繼白帶魚後，中國大陸海關今天宣布，從台灣進口的竹莢魚包裝驗出COVID-19病毒，暫停此廠商申報一週。農委會說，沒有經水產品傳染人的實證研究，籲中國提科學依據。

中國10日也曾稱在台灣進口的白帶魚包裝發現同樣問題。

農委會漁業署今天做上述表示。東和食品稍早回應，剛接獲消息，內部正在調查狀況，待了解詳情再對外發布聲明。

另外，農委會防檢局重申，中國近年針對不同國家以COVID-19病毒為由採取限制國際貿易的措施，應提出完整科學數據，因為迄今已有多國在世貿組織（WTO）的食品安全檢驗及動植物防疫檢疫（SPS）委員會例會提出關切。

防檢局舉例，自109年11月起在WTO的SPS委員會提出關切的有澳大利亞、加拿大、歐盟、印度、俄羅斯、美國等，迄111年6月將召開WTO的SPS委員會，已連續提出關切6次。

防檢局指出，另外有巴西、印度、日本、肯亞、墨西哥、紐西蘭、挪威、巴拉圭、瑞士、英國等10國支持關切。（編輯：管中維）1110623

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