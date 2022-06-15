指揮中心：無科學證實食品外包裝驗到病毒會傳人

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指揮中心15日說，尚無科學證實食品外包裝驗到病毒會傳染人，不用太擔心。圖為民眾在超市採買冷凍食品。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北15日電）對於未來是否連出口產品都檢驗新冠病毒，指揮中心今天說，因不影響國民健康，是否抽驗由出口主管單位決定，但尚無科學證實食品外包裝驗到病毒會傳染人，不用太擔心。

中國國台辦發言人馬曉光今天說，因從台灣輸入的冰鮮及冷凍水產品外包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性，依中國海關總署公告2020年第103號規定，海關從6月10日起暫停接受相關企業產品進口申報一週。

農委會稍早回應指出，目前科學研究並未發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究，中國近年來不斷針對不同國家以COVID-19（冠狀病毒疾病）為由，影響國際貿易，中國應提出完整科學依據；農委會會透過兩岸相關平台，具體要求中方提供科學證據。

另外，食藥署表示，該署負責的項目為可能危害民眾健康的進口項目檢驗，食藥署每月也配合疫情指揮中心，不定期針對進口冷凍食品內外包裝進行新冠病毒檢驗，結果均為陰性。

對於未來是否連出口產品都抽驗，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，因為不影響國民健康，由出口主管單位決定。

不過，羅一鈞指出，目前國際上並沒有報告顯示生鮮食品外包裝驗到病毒，會導致民眾被感染或致病，民眾不用太擔憂。

他說，很多例行檢驗是為了確認工作場所或工作人員是否有污染，需要進一步採檢，因農委會已經對外說明，會透過兩岸平台去跟對岸要相關資料，由主管部會進一步酌處。（編輯：方沛清）1110615