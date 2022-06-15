中國檢出白帶魚包裝有新冠病毒 農委會要求科學證據

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（中央社記者楊淑閔、沈佩瑤台北15日電）中國對台灣某水產品生產企業暫停進口申報一週，農委會今天表示，原因是在冷凍白帶魚包裝上檢出COVID-19病毒，但尚無科學證實會傳染人，會要求中方提供科學證據，中國此舉早已引發國際關切。

中國國台辦發言人馬曉光今天說，因從台灣輸入的冰鮮及冷凍水產品外包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性，依中國海關總署公告2020年第103號規定，海關從6月10日起暫停接受相關企業產品進口申報一週。

農委會發言人陳淑蓉回應說，目前科學研究並未發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究，中國近年來不斷針對不同國家以COVID-19（冠狀病毒疾病）為由，影響國際貿易，中國應提出完整科學依據；農委會會透過兩岸相關平台，具體要求中方提供科學證據。

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農委會表示，中國以產品外包裝檢出COVID-19病毒為由，對貿易產品暫停輸入，此舉已經在國際惹議，2020年11月起的每次世界貿易組織（WTO）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會，都有會員對中國過當的措施影響食品及農產品貿易提出關切。

另外，食藥署表示，該署負責的項目為可能危害民眾健康的進口項目檢驗，食藥署每月也配合疫情指揮中心，不定期針對進口冷凍食品內外包裝進行新冠病毒檢驗，結果均為陰性。（編輯：唐聲揚）1110615