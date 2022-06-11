農委會：中國禁台灣石斑魚不符規範 不排除向WTO申訴[影]

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中國以檢出禁用藥物為由13日起暫停台灣石斑魚輸入，農委會主委陳吉仲11日說，台灣石斑魚品質無虞。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）中國以檢出禁用藥物為由13日起暫停台灣石斑魚輸入，農委會主委陳吉仲今天說，台灣石斑魚品質無虞，中國再次違反國際規範片面暫停輸入，若中國無回應，不排除到WTO申訴。

中國海關總署動植物檢疫司昨天通知各直屬海關，多次從台灣石斑魚檢出禁用藥物，還檢出土黴素超標。為防範風險，13日起暫停台灣石斑魚輸入。

農委會今天召開記者會，陳吉仲透過視訊批評中國違反相關國際規範，強調台灣石斑魚品質佳，108年及109年都沒有驗出用藥超標，去年中國雖通知檢測出台灣2處養殖場用藥超標，但農委會後續追查，品質都安全無虞、完全符合規定，但中國針對台灣後續提出的問題都無回應。

「從來沒有一個國家這樣」，陳吉仲強調，農產品國際貿易檢驗出殘留物超標時，大多以該批次貨品退運或銷毀為主，中國的作法違反國際貿易邊境檢驗慣例及世界貿易組織（WTO）的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）規範。

陳吉仲說，近日會再把科學數據等透過兩岸動植物檢疫管道提供給中國，要求儘速回應，若中國持續無回應，不排除再到WTO的SPS委員會申訴。

對於中國片面宣布暫停台灣石斑魚輸入，陳吉仲也向漁民喊話，強調農委會已經把石斑魚大量轉移到其他國家外銷，以去年為例，出口中國跟香港從往年1萬多公噸降到只剩約6000公噸。

陳吉仲強調，中國之前片面暫停台灣鳳梨輸入，農委會積極啟動外銷拓展及內銷等多元措施保障農民權益，「石斑魚一定更沒問題」，即日將啟動相關措施，包含在屏東及高雄設立冷鏈物流加工等，以利石斑魚販售到歐美等其他地區，農委會後續也會透過平台極力促銷石斑魚，請漁民放心。

根據農委會統計，去年台灣全國石斑魚養殖面積為1526公頃，產量約1萬6940公噸，主要產區為屏東（40%）、高雄（25%）及台南（25%），養殖物種為龍虎斑、龍膽石斑及青斑等。

至於近年外銷情形，去年台灣石斑魚外銷量約6681公噸，產值約新台幣16.81億元，其中出口國以中國大陸最為大宗，占外銷量91%，另也有外銷包含香港、美國、日本及紐澳等。（編輯：陳政偉）1110611