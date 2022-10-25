班班吃石斑 陳吉仲：111年未吃到可能延到112年初

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（中央社記者張雄風台北25日電）政府規畫校園營養午餐「班班吃石斑」。農委會主委陳吉仲今天表示，原預計這學期能吃4次，若今年未能吃到可能會延到明年初；未來是否能定期有石斑，會視食材業者、團膳業者情況決定。

搶救國產石斑，政府規畫校園營養午餐「班班吃石斑」。高雄市前峰、嘉興國中21日首次供應，加菜一道清蒸龍虎斑，搭配湯頭濃郁的烏龍麵和新鮮蔬菜，獲師生好評。

行政院農業委員會、台灣太空科學聯盟今天聯合舉辦「2022年地球觀測與糧食安全、智慧農業及永續環境論壇」。

農委會主委陳吉仲接受媒體聯訪時表示，本週會是在新竹縣的學校午餐也加入石斑，後續各縣市也會陸續推出；未來會視食材業者、團膳業者的情況，再決定是否會固定推出。

陳吉仲說，原本預計這學期會吃4次，不過目前已經10月底，加上明年1月中旬之後就要過年，若稍微延遲可能會到明年初才吃到，還是會依招標作業進行。

陳吉仲說，之前學校午餐水產品少是因為擔心吃到魚刺，但現在有冷鏈加工中心，只要將魚刺處理掉後就會很安全，所以也希望水產品在學校午餐的比例比以往更高；過去可能1個月才1餐，若現在前段處理如去腥、去鱗、去內臟、去魚刺等工作作好，進入學校的營養午餐應該是很有機會。

陳吉仲指出，原本過往全年出口中國石斑約近7000噸，今年6月被中國禁入後，下半年仍約有半數、3600噸要處理。

陳吉仲說，今年的外銷部分，除中國之外的最初規畫300噸，現在已達1300噸，是原先預估的4倍多，預估到年底1500公噸沒問題；內銷部分因為前段加工處理有做好，也達約1100公噸。

陳吉仲說，另外還有石斑加工產品也超過600多公噸，再加上還有延養、疏養的，讓目前較大隻的石斑魚相對較少，因此價格才會成長；所以不是因為有學校午餐才讓石斑漲價，而是之前產銷達到預期。

陳吉仲強調，這次將危機變為轉機，只要前端處理好，消費者可以買到整片的石斑，味道比進口魚更好，減少進口魚也可以減少碳足跡。（編輯：陳政偉）1111025