石斑魚專案貸款已核9.7億元 加碼種苗經營協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北29日電）農金局今天說，為穩定石斑魚產銷已提供6項農業專案貸款，截至26日核准225件、金額新台幣9.7億元，並加碼石斑魚種苗經營貸款金融協助措施，可申請延期還款、免收保證手續費。

行政院農業委員會農業金融局發布新聞稿表示，加碼提供全國農業金庫輔導鹹水漁業改善經營貸款，並新增石斑魚種苗經營貸款金融協助措施，支應維持種苗養殖營運所需週轉金。

農金局進一步說明，可提供漁友新貸案件補貼第1年利息，舊貸案件則補貼自今年7月1日至112年6月30日的利息；新貸案件經農業信用保證基金提供保證者，利息補貼期間免收保證手續費，舊貸案件申請延期還款，展延期間若經利息補貼者，補貼期間也免收保證手續費。

符合領有有效陸上魚塭養殖漁業登記證，111年度已完成放養量申報，申報種類為各類石斑魚，且經營型態為魚苗培育、種魚（魚卵）繁殖或中間育成（5英吋以下）漁友，請於10月31日前，向貸款經辦機構申請貸款利息補貼。

為穩定石斑魚產銷，農金局已提供6種政策性農業專案貸款，支應延養石斑魚業者營運所需週轉金，符合延養補助措施資格條件者，不論新貸或舊貸均享有1年免息，及農業信用保證基金免收保證手續費措施。

農金局統計，自7月1日至8月26日已核准225件、金額9.7億元，延養量逾7400公噸。

農金局提醒，有資金需求的石斑魚養殖業者，可向農漁會信用部或全國農業金庫提出申請，符合免息措施資格條件者，延養貸款免息於8月31日前提出申請，種苗經營貸款免息於10月31日前提出申請。（編輯：管中維）1110829