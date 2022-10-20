班班吃石斑未上菜 陳吉仲：10月底校園會陸續出現

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（中央社記者張雄風台北20日電）為搶救國產石斑，政府規劃校園營養午餐「班班吃石斑」，立委質疑到目前，學生都還沒有吃到。農委會主委陳吉仲今天強調，10月底一定會陸續在不同的縣市、學校會出現。

立法院經濟委員會審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算關於行政院農業委員會主管，非營業部分：農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金部分：農民退休基金。

為搶救石斑魚產銷，政府規劃國產石斑魚納入校園午餐食材。民進黨立委邱志偉、賴瑞隆皆針對「班班吃石斑」質詢，表示為了石斑去化調節，今年7月行政院特別經費撥了新台幣6億，但現在已經10月底「沒有一班吃到」，催促農委會「趕快上路」。

陳吉仲答詢表示，現在採購案都標出去了，業者也配合將石斑送到食材業者的冷凍庫；漁業署也都有嚴格檢測，100%安全，很快就會看得到，小朋友會很喜歡，「即將快看到了」

陳吉仲強調，10月底一定會陸續在不同的縣市、學校會出現。

邱志偉也說，這項政策要變成常態性政策，與教育部研擬，每年編列預算；賴瑞隆也提到，希望政策是持續性的，適度進入校園，孩子們在學校吃到的喜歡的，進入家庭的機會愈大。

賴瑞隆再提問，現在遭中國禁入，未來石斑是否會再輸出中國。

陳吉仲說，會不會恢復是掌握在對岸，但農委會將危機變成轉機，原規畫出口300公噸，現在已經出口1100公噸，比原來規畫多約3倍；內銷部分如全聯、萊爾富、產地加工，消費者可以直接料理，都在執行，石斑價格也沒有因為被禁而下跌。

陳吉仲強調，會不斷加強通路、促銷，甚至到日本，龍膽石斑有在與日本洽談，希望年底前有機會。（編輯：陳政偉）1111020