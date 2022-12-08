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杜汶澤將台灣石斑入菜 盼推廣在地農產品到世界

2022/12/8 20:36
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（中央社記者王心妤台北8日電）港星杜汶澤今晚出席慈善晚會，分享日前成為首投族的感想，並提到之後想使用台灣石斑魚推出番茄豆腐龍膽石斑魚湯，希望將台灣的農產品推廣到全世界。

杜汶澤談到日前成為首投族，但支持的人都沒有當選。他表示，民眾都很尊重投票結果，有些人因為支持的候選人沒當選感到生氣，但他的心情沒有受到太多影響，「可能我第一次參與，對這裡的情感沒這麼深，才會比較客觀」。

談到近日規劃，杜汶澤表示，近期會透過台港文化交流協會提供新台幣200萬元的耶誕禮物給100名在台灣唸書的香港學生。

杜汶澤移居台灣後，將台灣口味及材料製成的麻辣鴨血及鵝油拌麵賣回香港，獲得好評。他表示，未來將推出番茄豆腐龍膽石斑魚湯，「不是說幫助台灣農產品，只是石斑魚的銷量不知道為何變這樣，但台灣的龍膽石斑現在外銷日本，有聽說龍膽石斑在日本變沙西米」。

杜汶澤表示，原本希望農曆春節前推出鴛鴦鍋，但正好遇到台灣石斑魚外銷困境，決定把台灣石斑魚入菜，希望將台灣農產品推廣到世界。（編輯：管中維）1111208

#杜汶澤
#台灣
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