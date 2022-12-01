班班吃石斑承諾跳票？ 陳吉仲：絕對會執行到位

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（中央社記者范正祥台北1日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會，質疑中小學午餐推行「班班吃石斑」是否會跳票；農委會主委陳吉仲在立法院回應媒體詢問「班班吃石斑」議題時表示，絕對會執行到位。

國民黨團召開記者會，總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯及立委賴士葆、廖婉汝出席，包括關注蛋價等農產品產銷問題，同時也質疑陳吉仲遇到農產品遭大陸禁止進口後，只能訴諸民粹，要「國人吃鳳梨、軍人吃香蕉、學生吃石斑」。

謝衣鳯表示，國民黨團持續追蹤國內蛋價居高不下的問題，要求農委會不但要管蛋量供應，也要負責穩定蛋供應價格。

記者會上也聚焦「班班吃石斑」議題，賴士葆說，今年6月中國大陸禁止進口台灣石斑魚後，政府宣示國中小班班有石斑魚吃，但到11月底還有很多學校沒吃到。

除了關注「班班吃石斑」，賴士葆也呼籲，關心台灣鳳梨在國外市場銷售情形。

廖婉汝指出，農民面對肥料、飼料飛漲的壓力，現在連農藥都在漲價，增加農民支出成本，呼籲農委會要有實質長遠協助農民的政策。

立法院財政等委員會聯席會議今天繼續審查中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案，陳吉仲列席。會前，陳吉仲回應媒體詢問「班班吃石斑」議題時說，提供給學校午餐石斑魚，絕對會執行到位。

被問到提供給學校午餐石斑魚的執行情形，陳吉仲指出，後續幾個縣市一一盤點，像有7個縣市大概這個月就會陸續吃到石斑魚，「我們會執行到位」。

陳吉仲說，有別於提供給餐廳的石斑魚是比較小一點，提供給學校的石斑魚要養得大一點，取肉加工切塊，不能有魚刺，會準備足夠的石斑魚提供給學校。（編輯：林興盟）1111201