班班吃石斑 陳吉仲：9縣市未吃到學校12月可供應

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行政院農業委員會1日召開「石斑魚產銷執行情形」說明記者會，會中由主委陳吉仲說明為因應中國暫停輸入台灣石斑魚，至今已執行內、外銷及加工因應措施等。中央社記者楊淑閔攝 111年12月1日

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）中國從6月13日起暫停輸入台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲今天表示，迄今內、外銷及加工執行4663公噸，已超過原定3600公噸；學校午餐班班吃石斑已13縣市吃過，還有9縣市未吃，本月可以吃到。

行政院農業委員會今天召開「石斑魚產銷執行情形」說明記者會。會中說明因應中國暫停輸入台灣石斑魚，已執行內、外銷及加工因應措施，處理目標3600公噸，至11月30日已執行4663公噸，超出目標。

上述處理目標及執行總量包含內銷目標1600公噸，已執行2145公噸；加工目標700公噸，已執行777公噸；外銷300公噸，已執行1741公噸。石斑魚產能是否已擴大，農委會漁業署署長張致盛說，明年會做觀察。

媒體近來關注導入全台學校午餐班班吃石斑，原定本學期吃4次，目前各縣市吃到次數不同。張致盛說，基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣等13縣市所轄約2135校、140萬人吃過，其中部分學校已供應2次。

他並說，尚未供餐的9個縣市，包含金門縣、連江縣、澎湖縣、新竹市、雲林縣、宜蘭縣、台東縣、南投縣、彰化縣，已協調加速預算處理等行政程序，並由各區供應廠商調度貨源配合期程出貨。陳吉仲說，本月會吃到。

張致盛補充，農委會運用統籌分配款新台幣6億元，用於推動學校午餐業務推動上，經統計原規劃全國學校午餐本學期吃4次石斑魚的總量584公噸（1次146公噸），目前有10家加工廠做處理，最高日產能為11.4公噸。

與會的高雄市梓官區漁會總幹事張鈞華說明，現在的魚每尾2至3台斤，沒到3台斤以上，處理上較費工，會影響到產能，產量剩1/3左右；而每尾2、3台斤要延養到4、5斤，約要7、8個月時間，但延養獲利較多，每尾2到3台斤，每台斤收購價130元；養大後則150到160元，多20、30元。

盛洋冷凍食品股份有限公司總經理蘇國泰則說，過去內銷只占30%、40%，他評估現在已占5、6成。中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信並說，班班吃石斑化危機為轉機，他對此感觸很深。張鈞華說，也發揮食農教育作用，有助石斑魚產業永續發展。（編輯：陳政偉）1111201