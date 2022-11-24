班班吃石斑傳供應不足 潘文忠：一定會吃到4次

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（中央社記者陳至中台北24日電）立委關注「班班吃石斑」食材供應不足，讓部分學校遲遲吃不到石斑魚料理；教育部長潘文忠今天在立法院說，食材送抵時間有落差，但一定會吃到4次，對每個孩子公平。

農委會主委陳吉仲昨天在立法院備詢，朝野立委關注中小學午餐推行「班班吃石斑」是否會跳票。陳吉仲表示，供應學校午餐用到的石斑魚，要延養到比較大隻，時間上稍微晚一點，會調度供應，盡量照原定一學期吃4次來執行。

教育部長潘文忠今天到立法院專案報告「依十二年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」，國民黨立委萬美玲問及「班班吃石斑」議題，潘文忠說，食材供應由農委會調度，食材只要送達，學校就有辦法把料理做出來。

萬美玲追問，行政院日前承諾的學期內吃4次、每月吃1次是否能達成。潘文忠說，預算已經到位，讓孩子吃4次一定會達成，但時間前後有落差，對期待的孩子不好意思，「4次一定會補到，對每個孩子才公平」。

無黨籍立委黃國書隨後質詢時，也呼籲政府應做好食材調度，中部很多學校到現在都還沒吃到。他要求潘文忠保證，這個學期沒吃到石斑魚，下學期也一定會吃到。潘文忠重申，預算已經到位，每個孩子一定會吃到4次，目前掌握半數以上縣市都已在供餐。

黃國書也建議，後續可考慮用白帶魚取代石斑魚，常態推動相關政策。潘文忠說，學校午餐目前沒規定一定要用什麼食材，是否要常態推動加菜，後續會由行政院討論。（編輯：陳仁華）1111124