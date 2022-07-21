學校午餐石斑魚入菜 陳吉仲：學童家長漁民三贏

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）教育部規劃開學後讓中小學午餐石斑魚入菜，農委會主委陳吉仲今天說，每個學童都吃得到，對學童、漁民、家長來說三贏，外銷也會持續。

陳吉仲接受媒體聯訪時，有記者提問，今天行政院院會後記者會提及教育部規劃開學後要讓中小學午餐石斑魚入菜，這是不是因應中國暫停輸入石斑魚的解套方案。陳吉仲反駁：「這完全跟事實不一樣。」

他說，每個小朋友每天學校午餐獲得的獎勵金額從新台幣3.5調高到6元，今年5月起行政院長蘇貞昌再調高為10元（偏鄉14元），並要求食材業者每月提供一次國產水產品。

他表示，目前掌握有100多個業者主動響應，而這次學校午餐使用石斑魚，某一部分經費由食材業者支應，農委會則會推動產業鏈的前端作業，把石斑魚處理好，變成業者需要的魚片等樣態，方便做成魚排等餐點。

他重申，這是互惠，可讓3600多所學校、將近180萬名小朋友以及漁民、家長三贏，農委會還會搭配推動食農教育，讓學童知道石斑魚怎麼養、在什麼環境養多久、營養成分等。

除了每月吃一次水產，陳吉仲說，學校午餐食材業者甚至提供學童喝到國產非基改豆漿，以及甜湯要使用國產地瓜等食材。

由於石斑魚近年7成內銷，中央社記者提問，是否未來石斑魚主攻內銷。陳吉仲說，外銷還是會持續做。（編輯：唐聲揚）1110721