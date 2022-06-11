台灣石斑出口中國受阻 農委會啟動三大措施因應

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中國以「檢出禁用藥物」為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）中國突襲片面宣布禁止台灣石斑輸入，農委會主委陳吉仲今天批評中國屢次不符合國際規範，同時宣布啟動三大措施，包含在屏東、高雄兩石斑魚產地設立冷鏈物流拓展歐美市場等。

中國海關總署動植物檢疫司昨天通知各直屬海關，以多次從台灣石斑魚檢出禁用藥物，還檢出土黴素超標為由，宣布自13日起暫停台灣石斑魚輸入。

陳吉仲今天批評，中國利用他確診COVID-19在居家照護期間，片面禁止台灣石斑魚輸入，不符合國際規範，不排除再到世界貿易組織（WTO）的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）委員會申訴。他也宣布農委會即日起啟動內外銷等因應措施，保障漁民權益。

漁業署代理署長范美玲指出，啟動的三大因應措施，包含調節石斑魚上市期間與產量，降低市場需求飽和壓力，透過低利貸款等措施，鼓勵業者在漁塭及海上箱網養1000公噸，分散養殖風險及避免同期間大量上市、衝擊魚價。

其次為以多元形式對內拓展漁產品銷售通路，范美玲指出，將強化各項行銷活動並透過網紅導購、與電商平台及電視購物合作等推廣，也輔導農、漁會超市與連鎖量販零售超市等合作多元促銷1600公噸，等之後疫情緩和，再強化餐廳及宴會促銷。

范美玲說，農委會也將強化海外市場拓銷，鎖定美國、紐西蘭、加拿大及歐盟等既有與潛力市場，輔導業者與當地通路合作拓銷，提高外銷數量加工凍儲並外銷獎勵措施，目標1000公噸。

陳吉仲表示，台灣石斑魚輸出到中國多是以活魚為主，農委會也將在屏東、高雄石斑設立冷鏈物流加工，以利冷凍石斑魚販售到歐美等其他地區，可以大幅度降低漁民權益影響。

陳吉仲強調，中國如果沒有正面回應，明年會加大力道，持續將台灣石斑魚推廣到內外銷市場。（編輯：屈享平）1110611