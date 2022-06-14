中國猴頭菇半年農藥超標13次 食藥署將限45天說明

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）食藥署今天公布，自中國大陸進口的乾燥猴頭菇再檢出農藥超標，是6個月內第13批違規，情況嚴重，將限期中國大陸45天內提出書面說明，否則將暫停受理報驗，即禁止進口該品項。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新邊境檢驗不合格名單，共有13款食品遭邊境攔截，全數遭退運或銷毀。

根據不合格產品名單，可誠貿易有限公司從中國大陸進口乾猴頭菇，被檢出殘留不得檢出的農藥Acetochlor 0.07ppm，共5763公斤產品得全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受中央社記者電話訪問指出，自中國大陸進口的猴頭菇，在6個月內已有多達13批違規，因此食藥署早在5月2日就針對中國大陸進口的猴頭菇100%逐批查驗，以防違規食品流入市面。

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食藥署食品組簡任技正蕭惠文告訴中央社記者，過去6個月來，自中國大陸進口的猴頭菇共67批，其中就有13批不合格，不合格率約19.4%。

蕭惠文表示，根據食藥署規定，若不合格率超過10%，將要求輸出國提出書面說明，包括產品不合格原因及相關改善措施等，否則將可依食品及相關產品輸入查驗辦法暫停受理報驗，也就是禁止進口該品項，食藥署將要求中國在45天內提交報告。（編輯：張雅淨）1110614