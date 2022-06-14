以中國製快篩劑冒充美製 檢方聲押大鑫執行長

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）大鑫資訊公司涉嫌以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，檢方複訊5人，執行長黃南競因違反詐欺等罪嫌，新竹地檢署向地院聲請羈押禁見，負責人朱壽暉與李姓助理交保、其餘請回。

法務部調查局提供新聞資料表示，大鑫在今年獲得衛生福利部食品藥物管理署核准，專案輸入由美國Laboratories,Inc.製造，且已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）緊急授權使用的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」後，隨後得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等單位採購標案。

調查局指出，但大鑫實際交貨的產品，疑為委託中國艾康生物技術（杭州）公司生產包裝後，運送至香港，再從香港以空運方式運送抵台，並不實標示原產國為「USA」（美國），且交付給行政機關，轉發送給民眾使用快篩試劑，但遭民眾反映，無法呈現測試線（T）、品管線（C）的檢測結果。

經新竹地檢署檢察官翁貫育指揮偵辦，昨天發動搜索，前往大鑫資訊公司的處所、倉庫及負責人住所共5處搜索，並約談公司負責人朱壽暉等人到案說明，最後複訊5人。

檢方指出，經過分析扣押文件，初步釐清，這批快篩試劑並非採購契約所定的美國製品，而是大陸製品，且品質有瑕疵。

檢方表示，因黃南競涉違反醫療器材管理法、刑法詐欺、妨害農工商等罪嫌重大，且有串證、反覆實施詐欺罪之虞，今天向新竹地方法院聲請羈押禁見，朱壽暉以新台幣100萬元交保、李姓助理則以10萬元交保，其餘2人請回。（編輯：謝雅竹）1110614