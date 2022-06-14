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富樂快篩試劑出包 指揮中心：並未採購或徵用

2022/6/14 21:55（6/14 22:10 更新）
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（中央社記者陳婕翎台北14日電）美國富樂牌（Flowflex）快篩試劑疑遭混中國大陸製劣品，即起遭禁止輸入及販賣，指揮中心今天晚間說明，中央並未採購或徵用富樂劣質家用快篩試劑，請民眾安心。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍在高原期，家用快篩試劑需求持續，中央流行疫情指揮中心今天晚間發布新聞稿說明，有關報載高雄和台中日前分別出現「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」無法判讀事件。

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指揮中心表示，這起事件經新竹地檢署昨天指揮調查局台北市調查處、新竹縣調查站前往位在新北市的進口商大鑫資訊公司及相關人員住所進行搜索，並送往新竹地檢署複訊。

指揮中心說明，目前徵用及採購快篩試劑廠商共計有18家，經查指揮中心並未向大鑫資訊公司辦理採購或徵用，且撥發至地方政府及其他公務機關快篩試劑數量均充足，民眾可安心使用。（編輯：陳仁華）1110614

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