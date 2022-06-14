涉以中國快篩試劑混充美製富樂 大鑫執行長遭收押

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大鑫資訊公司涉嫌以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，法務部調查局新竹縣調查站、台北市調查處等13日持搜索票，前往大鑫資訊公司辦公處所、倉庫與案關負責人住所共5處，共扣快篩試劑約45萬支等物。（新竹地檢署提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月14日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）大鑫資訊公司涉嫌以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，執行長黃南競因違反詐欺等罪嫌，新竹地檢署向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

法務部調查局提供新聞資料表示，大鑫在今年獲得衛生福利部食品藥物管理署核准，專案輸入由美國Laboratories,Inc.製造，且已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）緊急授權使用的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」後，隨後得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等單位採購標案。

檢方告訴中央社記者，有民眾發現，在取得的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑（Flowflex COVID-19 Antigen Home Test）」與美國Laboratories,Inc. 所生產製造已獲FDA緊急使用授權（EUA）者不同，且與採購機關新竹縣竹北市公所等，所定採購規格「美國製」不符。

新竹地檢署檢察長張介欽指分防疫專責檢察官翁貫育指揮偵辦，昨天指揮法務部調查局新竹縣調查站、台北市調查處，持搜索票大鑫資訊公司辦公處所、倉庫與案關負責人住所共5處，共扣快篩試劑約45萬支等物。

檢方指出，這批快篩試劑並非採購契約所定的美國製品，而是大陸製品，且部分品質有瑕疵，無法呈現測試線（T）、品管線（C）的檢測結果。

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檢方表示，黃南競涉有違反醫療器材管理法、刑法詐欺、妨害農工商等罪嫌重大，且有串證、反覆實施詐欺罪之虞，今天向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准，其他到案的負責人朱壽暉與李姓助理，分別以新台幣100萬元交保、10萬元交保。

檢方說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作已進入關鍵時刻，不容任何擾亂防疫秩序、趁疫情發國難財的犯罪行為，將持續秉持從嚴、從速態度積極執法，守護國人健康。（編輯：李亨山）1110614

圖為檢調扣押的富樂家用新冠抗原快速檢測試劑。（圖取自新竹地方檢察署網頁scc.moj.gov.tw）