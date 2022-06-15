大鑫涉中國快篩混美製 羅一鈞坦言EUA無法防小人

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北15日電）大鑫公司涉以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利。外界質疑大鑫無醫療背景卻代理快篩進口，指揮中心今天說，EUA嚴格把關，但防君子不防小人，如查出不法將嚴處並追究。

大鑫資訊公司涉嫌以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，行政院長蘇貞昌今天表示，針對黑心無良廠商必定嚴查、嚴辦，守護國人健康為中央和地方政府的責任，會嚴謹把關。

國民黨立法院黨團上午召開記者會，質疑沒有經營醫材背景的大鑫資訊公司，原是賣印表機和墨水匣，但卻跑來進口防疫快篩試劑，而且涉嫌未經核准進口販售中國製快篩試劑，混充美國製販售牟利，相關單位應查明此案，包括釐清採購的程序。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，衛福部食藥署的緊急使用授權（EUA）審查很嚴格，針對送審資料都會嚴格把關，「但很多措施防君子不防小人」。

羅一鈞指出，目前檢調已介入調查，如有查出不法事實，除嚴懲之外，也會針對當初申報資料造假進行追究，此外食藥署已禁止輸入及販賣，並要求大鑫在1個月內全面回收已售出產品。（編輯：陳政偉）1110615