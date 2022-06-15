富樂快篩疑遭中製品混充 立委：廠商重複申請核發EUA

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北15日電）大鑫資訊公司涉嫌未經核准進口中國製快篩試劑，混充美國製富樂家用快篩販售牟利。民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰表示，大鑫執行長黃南競原本在醫優科技公司任職，後來跳槽到大鑫資訊公司後，用醫優科技申請的資訊，重複向衛福部申請核發。

黃世杰表示，衛福部在不知情的狀況下，核發合格產品的EUA，因此這應該是廠商、黃南競主導的不法行為，檢調必須要徹查，也要讓不肖業者負起完全責任。

大鑫資訊公司涉嫌以中國製快篩試劑混充美國製富樂家用快篩販售牟利，執行長黃南競因違反詐欺等罪嫌，新竹地檢署向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。

黃世杰今天召開記者會指出，本案已移送法辦，相關負責人也已收押，這其實是個別廠商魚目混珠，拿偽造品來冒充交貨，原本美國製的快篩試劑是合格產品，大鑫資訊公司卻以偽冒品冒充。

黃世杰表示，醫優科技公司在去年也有向衛福部申請進口同款商品，當時輸入600萬劑，但醫優科技發現在中國浙江有某公司仿冒情形下，強調不會賺黑心錢，因此停賣這款快篩，也向衛福部食藥署申請撤銷。

黃世杰說，黃南競原本在醫優科技公司任職，後來跳槽到大鑫資訊公司後，用醫優科技申請的資訊，重複向衛福部申請核發。

黃世杰表示，只要是合格的產品、合格的廠商，都能申請進口，所以衛福部在不知情的狀況下，就核發合格產品的EUA，因此這應該是廠商、黃南競主導的不法行為，檢調必須要徹查，也要讓不肖業者負起完全責任。

黃世杰指出，在這過程中，許多公民營事業機構很快就發現狀況，損害應該沒有擴大，食藥署昨天也發布禁止輸入跟全面回收的命令，希望政府好好執行後續損害的管控。

國民黨立法院黨團今天也召開記者會，總召曾銘宗、書記長萬美玲、首席副書記長李德維、副書記長洪孟楷出席，質疑沒有經營醫材背景的大鑫資訊公司，原是賣印表機和墨水匣，但卻跑來進口防疫快篩試劑，而且涉嫌未經核准進口販售中國製快篩試劑，混充美國製販售牟利，相關單位應查明此案，包括釐清採購的程序。

曾銘宗說，假試劑在疫情非常嚴重時進口賣給國人，超級誇張、超級可惡，請行政院進行行政調查，也請檢調趕快追查真相，確保民眾健康權益。

萬美玲表示，檢調對此應該繼續追查。另外，應全面下架回收有問題的快篩試劑，對於各機關及民眾的受害損失，無良廠商也應負起賠償責任。

李德維表示，大鑫資訊公司拿到許多標案，涉及的問題非常嚴重；希望中央和地方都要做好把關責任，無良商品不只是回收，也要立即銷毀，避免危害民眾健康。

洪孟楷呼籲，監察院也應該動起來，關切有多少問題試劑可能已經被民眾使用。（編輯：蘇龍麒）1110615