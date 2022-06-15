富樂快篩試劑開始換貨 高市府：庫存及回收約50萬劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄市長陳其邁今天說，高市疫情已從高原期逐步下降，病例數漸緩；另明天將公布是否延長實施線上教學。市府今天起回收發放的富樂快篩試劑，衛生局指盤點庫存及回收約50萬劑。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增10001例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，高雄市政府下午召開防疫記者會表示，扣除境外移入、系統重複通報與改判12例，共計新增9989例，盛行率達11.58%。

陳其邁表示，高雄、台中、台南疫情已從高原期逐步往下走，病例數會漸趨緩解，此外，高雄市負壓及專責病床空床數維持5成左右，將持續觀察住院人數增減情形，若出院大於入院，就可推論社區疫情流行狀況已緩解。

對於高中以下學校是否繼續維持線上教學，陳其邁說，雖然疫情正往下走，但快篩陽判定確診者仍多，將與專家小組討論後，明天公布相關措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，高市府購買美國富樂牌快篩試劑有瑕疵，針對5月25日至6月9日期間領取者，不論有無使用，今天起至6月30日，均可攜帶試劑或外包裝盒至全市38區衛生所或關懷包得來速站回收換貨。

衛生局簡任技正潘炤穎說，市府5月23日決標採購100萬劑後陸續到貨，目前盤點庫存及部分回收約50萬劑，持續回收中。他並強調，市府6月11日主動發現可能部分試劑品質不良或涉及攙偽，通報主管機關，並移送檢方偵辦及申請假扣押。（編輯：陳仁華）1110615