衛福部：原核准美國富樂EUA已註銷 未核准中國快篩

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（中央社記者范正祥、郭建伸、蘇龍麒、沈佩瑤台北16日電）大鑫資訊公司涉以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利。國民黨立法院黨團今天質疑大鑫謊稱富樂快篩是在美國製造，其實產地是在中國大陸，而衛生福利部錯失來自其他業者的示警，把關不力。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，經與衛生福利部食品藥物管理署確認，確實在5月有收到提醒的公文，「絕對沒有忽略或是忽視」。

羅一鈞表示，這封公文內容主要是某公司原本想代理美國製的富樂牌（Flowflex）快篩試劑，但卻發現貨源是來自中國，因此業者主動發文給食藥署，希望註銷原本申請的緊急使用授權（EUA）。

羅一鈞說，食藥署經了解後，發現沒有核准過中國大陸廠供貨的產品，且美國也沒有核准過，因此就予以註銷原本的EUA。

羅一鈞指出，食藥署並進行了解，中國大陸製跟美國製雖然都叫富樂，但事實上產品從外包裝到品名都有明顯不同，當時也有了解，國內並沒有這個同廠牌但不同品名的產品在市面流通。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐及立委林奕華出席。

記者會中，國民黨立法院黨團公布了一紙「醫優科技股份有限公司」給衛福部的發函，日期是5月13日，醫優科技於最速件函文內容指出，原本向美國原廠「ACON Laboratories」取得「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」供貨承諾，以此向衛福部申請專案輸入並參與標案，但後來向原廠訂貨與聯繫時，原廠無法提供美國版本貨源，僅能由中國廠商提供貨源，也就是中國杭州艾康生技公司提供貨源。

基於上述理由及相關考量，醫優科技於函文中請衛福部廢止原核准醫優科技專案輸入「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」一案，並聲明該公司未進口該快篩試劑。

萬美玲等人今天於國民黨團記者會中質疑，衛福部早在5月13日就應從醫優科技的函文，注意並沒有美國製造的富樂快篩試劑，實際工廠是在中國大陸，但為什麼衛福部視而不見，為什麼海關還讓大鑫資訊公司進口不合格的快篩試劑來台。

曾銘宗表示，國民黨團有三點要求，首先請行政院重視全民健康權益，從速嚴查嚴辦；其次，主動追究行政責任、民事責任、刑事責任，政治責任部分要求衛福部長陳時中和食品藥物管理署長吳秀梅下台；此外，請監察院重視全民健康權益，主動立案調查。

民進黨立委林淑芬下午透過臉書指出，根據醫優科技公司5月13日寫給衛福部的公文顯示，食藥署在5月12日就主動打電話給醫優科技公司，詢問富樂快篩劑德國聯邦研究所測試結果。

林淑芬指出，醫優科技公司告知該款快篩靈敏度只有34%，且有偽冒品流入市面，而公文顯示食藥署5月12是就知情。林淑芬痛批，這不叫包庇什麼是包庇，要求食藥署長吳秀梅下台。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰今天在黨團記者會回答媒體詢問時表示，快篩試劑進口本來就有很多不同品牌，有不同廠商取得代理或進口身分，向食藥署申請EUA，食藥署本於盡快提供足量快篩試劑，嚴謹審查後 文件資訊正確後就會核准，核准後才能從國外進口，後續進口是否誠實依照文件申請產地品名進口，是廠商必須負責的地方。

黃世杰說，整起事件純粹是廠商沒有遵守法規，屬於廠商惡劣的違法行為，請不要用政治操作，快篩是重要的防疫物資，政府一定會做好把關。（編輯：林興盟、蘇龍麒）1110616