富樂快篩試劑出包 食藥署令業者1個月內回收237萬劑

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）美國富樂牌（Flowflex）快篩試劑疑遭混中國大陸製劣品，食藥署今天宣布，即起禁止輸入及販賣，並要求進口業者大鑫資訊股份有限公司在1個月內，全面回收237萬劑已售出產品。

衛福部食藥署下午發布新聞稿指出，有關「Flowflex 富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」檢測異常事件，經食藥署等相關單位配合檢調調查，上述產品涉屬非法試劑。

食藥署醫粧組簡任技正林欣慧接受媒體聯訪表示，上週因富樂快篩品管線「C線」異常而發現疑有違法情況，考量非法檢測試劑恐造成診斷錯誤，使COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性患者無法即刻得到照護及救治，有重大危害人體健康之虞，且影響防疫。

林欣慧說，已依醫療器材管理法，針對大鑫資訊股份有限公司所進口的富樂牌快篩試劑（防疫專案輸入第1110805336號），禁止其輸入、輸出、販賣、供應、運送、寄藏、媒介、轉讓或意圖販賣而陳列。

林欣慧表示，初步掌握共進口237萬劑，目前皆已售出，業者須在1個月內全面回收產品，後續將依檢調的調查結果，決定是否依法予以裁處。

林欣慧說明，若經調查釐清，業者進口產品與核准不符，涉屬未經核准擅自輸入，依醫材管理法規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1000萬元以下罰金。

如果業者擅用或冒用本人或他人合法醫材的名稱、說明書或標籤，依醫材管理法規定，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科2000萬元以下罰金。違規產品回收並沒入銷燬。（編輯：張芷瑄）1110614